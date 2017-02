Vandenbempt: "Van grinta en vechtlust valt niets meer te bespeuren in Luik"

Bruno Venanzi is smoorverliefd op Standard, maar hij ondervindt tot zijn eigen scha en schande hoe de voetbalwereld in mekaar zit. De voorzitter laat zich te makkelijk beïnvloeden. Hij is wat naïef.

RTBF-collega Thierry Luthers heeft geroerd in de krabbenmand. Standard gaat weer gebukt onder intriges. Tussen de sportieve bazen Van Buyten en Renard. Naar verluidt hebben de twee allebei in hun eigen hoekje wintertransfers gedaan.

Van Buyten is een aflopend verhaal, maar hij heeft wel de halve staf naar Standard gehaald. Jankovic heeft een contract van 3 jaar. Zo simpel geraken ze niet van de coach af.

Van Buyten is ook close met Christophe Henrotay. Dat is internationaal een vermaarde spelersmakelaar, die bevriend is met de voorzitter. Of beter: hij was dat.

De voorzitter is de voorbije tijd toch niet zo blij met de rol van Henrotay in de transferdossiers. Hij was de laatste tijd zeer aanwezig op de acamedie. Henrotay zou jonge talenten benaderen en onder zetten om bij hem te tekenen.

En dan heb je nog vader Witsel. Die runt ook een soort makelaarsbureau. Dat is allemaal heel ongezond. Die intriges wegen op de club. Het is een ongezonde en explosieve situatie. Straks kan Standard nog maar eens vanaf 0 beginnen.