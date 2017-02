"Op Sclessin spelen sommigen met een pamper aan"

Standard ging gisteravond met 0-3 onderuit in eigen huis. "Standard onwaardig", sprak sportief directeur Olivier Renard na de wedstrijd. "Zoals gewoonlijk deed de eerste tegenaanval ons al pijn."

"We gaven de moed al op. Dat mag niet in het shirt van Standard. Helaas was dat wel het geval. Het lijkt erop dat sommigen met een pamper spelen in eigen stadion. Dat is een probleem."

"Zelfs als je het moeilijk krijgt, moet je je truitje nat maken. Zeker bij Standard."