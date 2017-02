Van Buyten gaat voluit voor een trainersdiploma

Momenteel werkt Van Buyten als adviseur bij Standard, in juni loopt zijn contract af. Momenteel werkt Van Buyten als adviseur bij Standard, in juni loopt zijn contract af.

Wat is de toekomst van Daniel Van Buyten bij Standard? Zijn contract als sportief adviseur loopt in juni af en er lijken barsten in het huwelijk te komen. Kiest hij voor een job op het veld? Feit is alvast dat de ex-Rode Duivel bij de Belgische bond aan een trainerscursus begonnen is: hij volgt het integratieproject voor ex-profs.