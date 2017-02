KV Mechelen moet Schouterden missen in Play-off I-strijd

Schouterden, die in 22 van de 24 wedstrijden dit seizoen meedeed, blesseerde zich vorige week in de competitiematch bij STVV (2-1) aan zijn linkerknie.

"De pijn aan zijn knie was bijna weg, maar voor alle zekerheid lieten we nog een scan maken. De dokters vrezen voor een meniscusletsel. Dat wordt maandag onderzocht bij een kijkoperatie", stelt de club. "Meer dan waarschijnlijk ik hij vier weken out."

KV Mechelen staat na 24 speeldag op de zevende plaats. AA Gent en KV Oostende, die virtueel in Play-off I staan, hebben slechts 1 punt meer. Zaterdag is er Oostende-KV Mechelen.