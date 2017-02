Genk-aanwinst Boëtius: "Ik ben niet de vervanger van Bailey"

Boëtius, Zebli en Ryan werden vandaag voorgesteld. Boëtius, Zebli en Ryan werden vandaag voorgesteld.

Racing Genk heeft in de laatste dagen van de transferperiode nog stevig ingekocht. Het zocht vervangers voor de geblesseerde doelman Marco Bizot en vertrekkers Wilfred Ndidi (Leicester) en Leon Bailey (Leverkusen) en vond die in Mathew Ryan (Valencia), Pierre Desiré Zebli (Perugia) en Jean-Paul Boëtius (FC Bazel). "Er was absoluut vers bloed nodig", reageert coach Albert Stuivenberg.