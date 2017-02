Ryan: "Zeker niet de comeback waar ik op had gehoopt"

"Dit was zeker niet de comeback waar ik op had gehoopt", zei Ryan. "We zijn niet sterk gestart en kregen meteen een doelpunt binnen. Daarna sprokkelden we veel kansen, maar we konden ze niet afwerken. Dat is het verhaal van beide wedstrijden."

"Of we nog een penalty hadden moeten krijgen? Dat is voetbal. Vandaag hebben we ons deel van het geluk niet gehad. Het is een teleurstelling, maar we hebben een jonge groep die kan leren uit deze ervaring."

Ryan kwam ook nog even terug op zijn transfer. "Ik moest weer op het veld staan en Genk bood me deze kans aan. Hopelijk kan ik hen een wederdienst bewijzen met enkele sterke prestaties en boeken we samen successen. Ik heb nog veel liefde voor Club Brugge, maar ik wou echt weer spelen en Genk leek me de beste keuze."