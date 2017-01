Belfodil en Mladenovic niet geschorst voor rode kaarten tegen Anderlecht

Het Bondsparket had 1 speeldag schorsing geëist voor Mladenovic, maar in beroep kon Standard de Geschillencommissie overtuigen om daar 1 speeldag met uitstel van te maken.

Tegen Ishak Belfodil had het Bondsparket zelfs 3 speeldagen geëist, waarvan 1 met uitstel. Maar die straf wordt zelfs helemaal geschrapt in beroep. De Geschillencommissie vond dat de uitsluiting voor de Algerijnse aanvaller volstaat.

Belfodil had helemaal op het einde van de match nochtans een trappende beweging gemaakt, maar de verdediging kon de commissie ervan overtuigen dat er geen kwaad opzet in het spel was.