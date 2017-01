De transfer van Bailey naar Leverkusen is officieel rond

Leverkusen is een goeie club die erom bekend staat talent te laten ontwikkelen. Hier wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten. Het team speelt attractief voetbal, dat staat me enorm aan.

"Welkom, Leon Bailey! De 19-jarige stapt per direct over van RC Genk en heeft bij Leverkusen een contract ondertekend tot 2022", meldt Leverkusen op zijn Twitter-account.

"Met Bailey hebben we opnieuw een veelbelovende speler voor langere tijd aan ons kunnen binden", zegt Leverkusen-voorzitter Michael Schade. "Bailey stond bij heel wat andere Europese clubs hoog op het lijstje. We zijn gelukkig dat wij die concurrentie hebben doorstaan."

Sportdirecteur Rudi Völler is ook in de wolken met zijn aanwinst. "Bailey is een buitengewoon snelle, technisch onderlegde speler die extra schwung in ons aanvallende compartiment zal brengen. We zijn er zeker van dat hij ons team veel zal bijbrengen."

Het slotwoord is voor Bailey, die speelgerechtigd is voor de 1/8e finales in de Champions League tegen Atletico Madrid, zelf. "Bayer Leverkusen is een goeie club die erom bekend staat talent te laten ontwikkelen. Hier wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten. Het team speelt attractief voetbal, dat staat me enorm aan", zegt Bailey die het rugnummer 9 zal krijgen.