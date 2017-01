"Journalisten zijn zoals eenden" en "Gent doet niet meer mee voor de titel"

Leon Bailey ruilt RC Genk voor Leverkusen. De entourage van Bailey is sommige mensen een doorn in het oog. "Er is veel geschreven over Bailey", zegt Michel Louwagie. Filip Joos: "Zou u Bailey liever niet gehad hebben als het kon?" Louwagie: "Ik denk dat wij hem inderdaad misschien niet genomen zouden hebben. Door de entourage, ja. Hij is een fantastische voetbalspeler, maar hij heeft een beperkte houdbaarheidsdatum."