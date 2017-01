Stuivenberg voor bekerduel: "Niet vanzelfsprekend dat Ryan zal spelen"

Ryan heeft nu voor het eerst meegetraind en hij is een hele positieve jongen. We hebben de keeper erbij die we nodig hebben, al is het niet vanzelfsprekend dat hij morgen zal spelen.

Ryan heeft nu voor het eerst meegetraind en hij is een hele positieve jongen. We hebben de keeper erbij die we nodig hebben, al is het niet vanzelfsprekend dat hij morgen zal spelen.

"Hij heeft nu voor het eerst meegetraind en hij is een hele positieve jongen. We hebben de keeper erbij die we nodig hebben, al is het niet vanzelfsprekend dat hij morgen zal spelen. Het is heel kort dag."

In de heenmatch van de halve finale creëerde Genk een pak meer kansen dan Oostende, maar toch bleef het op 1-1 steken. "Als je daar nu op terugkijkt, is het zuur dat we niet gewonnen hebben. 1-1 is best een gevaarlijke uitslag. We gaan morgen vol voor de winst."

"Oostende mag dan wel in een neerwaartse spiraal zitten, maar aan de ander kant is het voor hen de ideale wedstrijd om daar weer uit te komen. Ik denk dat deze wedstrijd op zichzelf staat."

Stuivenberg liet ook nog weten dat zijn ploeg op strafschoppen heeft getraind. "Ja, we willen zo goed mogelijk voorbereid zijn. We hopen natuurlijk dat het niet zover komt, maar we moeten er wel klaar voor zijn."