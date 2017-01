René Weiler reist af naar Zwitserland na overlijden van zijn vader

RSCA-coach René Weiler gaat zijn familie bijstaan in zijn thuisland. RSCA-coach René Weiler gaat zijn familie bijstaan in zijn thuisland.

De vader van René Weiler is vandaag gestorven, waarna de trainer van Anderlecht afgereisd is naar zijn thuisland om zijn familie bij te staan. Dat meldt RSCA in een persbericht op zijn website. Komende vrijdag neemt Anderlecht het op tegen Lokeren.