De match van Jean-François Gillet (met commentaar van Vandenbempt)

De prestatie van Gillet gisteren leverde ook Standard een punt op. Anderlecht beukte bijna de hele match op de poort, maar de laatste verdediger van het Standard-doel weigerde de thuisploeg binnen te laten.

"Ik denk dat ik morgen goed zal slapen", zegt Gillet in La Derniere Heure. "Het waren bijna allemaal moeilijke ballen. Zeker omdat het veld niet goed was."

"Maar het is niet alleen mijn verdienste. Het hele team heeft hard gewerkt. We hebben een Standard gezien dat onze supporters graag zien. Ik hoop dat we die mentaliteit behouden de volgende maanden. In moeilijke tijden moeten we aan hetzelfde zeel trekken."

Gillet raakte zijn basisplaats kwijt na verlies tegen KV Oostende in november. "In het begin had ik het er wel moeilijk mee. Dat zal ik niet verbergen. Vooral omdat het de eerste keer was dat het gebeurde voor mij. Ik werkte als een gek, ik verdubbelde mijn inspanningen en ik heb mijn teamgenoten ondersteund. Als je het van de goede kant bekijkt, word ik hier sterker van."