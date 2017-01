Vandenbempt: "Niks doet vermoeden dat Club nu ineens zal blokkeren"

Club is na deze 2-0 wel niet ineens minder titelkandidaat dan voor dit duel. Ik vond de overwinning van AA Gent verdiend, maar Club had best een resultaat kunnen halen. Wel was de tweede helft van Club verrassend zwak. Het kreeg les van AA Gent in wat in principe de kwaliteiten van Club zijn: grinta, mentaliteit en inzet.

Dan kan Club nog altijd verliezen in België. Net omdat het zo lang geleden was, valt dat op, maar op dit moment doet niets vermoeden dat Club nu ineens gaat blokkeren. Dus blijft Brugge een grote titelkandidaat, met Anderlecht daarachter.

Alleen, moet ik zeggen, was het heel opvallend hoe trainer Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte heel gretig Club en Anderlecht als definitief vertrokken bestempelden. Dus zelf gelooft AA Gent zogezegd niet meer in de titel, maar geloof nu vooral niet dat ze er bij Gent niet meer in geloven.