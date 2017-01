Pfaff op begrafenis: "Marc is de beste linksachter die ik ooit voor me had"

Hij handelde altijd heel intelligent en dacht ook met mij mee. Ook zijn positiespel was super. De manier waarop hij samen met Ludo Coeck indertijd Maradona uit de match hield op het WK was gewoon perfect.

Jean-Marie Pfaff, Baeckes ploeggenoot bij Beveren én de Rode Duivels, was vanochtend een van de opvallende aanwezigen op de begrafenis van de ex-Rode Duivel.

"Dit toont nog eens dat het leven hard, maar ook mooi kan zijn. Ik koester enkele mooie herinneringen aan Marc. Ik ben oprecht fier dat ik met hem gespeeld heb. We verstonden elkaar blindelings. Op het veld was hij misschien stil, maar voetbal was voor Marc een echt plezier."

"Hij handelde altijd heel intelligent en dacht ook met mij mee. Zijn positiespel was super. De manier waarop hij samen met Ludo Coeck indertijd Maradona uit de match hield op het WK was gewoon perfect. Voor mij is hij dan ook de beste linksback die ik in mijn carrière voor mij heb gehad."