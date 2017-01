Vandenbempt over Standard-debutant Marin: "Balvast en klaarkijkend" (met video)

???media.video.type.mz_vod??? Compilatie van het debuut van Razvan Marin bij Standard Compilatie van het debuut van Razvan Marin bij Standard

De man die bij Standard Adrien Trebel moet doen vergeten heeft gisteren zijn debuut gemaakt in de Belgische competitie. Razvan Marin was meteen goed voor een assist. Omdat statistieken nooit het volledige verhaal vertellen, hebben we enkele acties achter elkaar gezet.