Anderlecht-manager: "Alle wensen van trainer vervuld"

Ruben Martinez neemt in Anderlecht rugnummer 1 van Davy Roef over. "Ik heb niet getwijfeld toen ik het aanbod kreeg. Anderlecht is een club met een rijke geschiedenis, die voor de titel speelt en nog in de Europa League zit", weet hij.

In het Astridpark moet de Spanjaard de concurrentie aangaan met Frank Boeckx. "Ik heb nog niet met hem getraind, maar ik zag hem woensdag in de wedstrijd tegen Westerlo wel aan het werk. Hij is een goede, solide doelman."