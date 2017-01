Onyekuru met de noorderzon vertrokken bij Eupen

De 19-jarige Onyekuru is dé smaakmaker van Eupen dit seizoen. Met zijn snedige dribbels en zes doelpunten deed hij vele ploegen al pijn. Dat is ook buitenlandse clubs niet ontgaan.

Onyekuru wordt in verband gebracht met een transfer naar Celtic en Liverpool, maar voorlopig staat hij nog op de loonlijst van Eupen. Alleen weet niemand bij de club op dit moment waar de aanvaller is. Logisch gevolg: Onyekuru zit niet in de selectie voor de thuismatch tegen Standard.

De site africanfootball.com denkt de reden voor de afwezigheid van de Nigeriaan te kennen. "Eupen stelt zich vreemd op. Ze frustreren mij en mijn agent uit eigenbelang", citeert de site Onyekuru.

"Ze hadden me beloofd te laten gaan in januari bij een goed bod. Nu is er een goed bod, maar ze willen dat ik bij hun agent teken en daarna naar CSKA ga. Dat interesseert me niet. Het is oneerlijk en niet aanvaardbaar."