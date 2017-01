AA Gent stelt Japanse aanwinst voor: "Maar transferperiode is nog niet gedaan"

"Ik krijg de kans om me in deze club te profileren", zei Kubo, die onder de indruk was van de Gentse accommodatie. "Het stadion van Bern was al knap, maar dit is toch een pak mooier. Ik ben onder de indruk."

De Japanner zou een van de duurste aankopen in de Gentse geschiedenis zijn. "Dat legt me alvast niet meer druk op. Ik kom om te presteren. Ik schat de Belgische competitie overigens een stukje hoger in dan die in Zwitserland."

"Over cijfers spreek ik nooit, maar ik kan ontkennen dat dit de duurste transfer is die we ooit gedaan hebben. Laat me stellen dat het één van de duurste aankopen uit onze geschiedenis is", lachte manager Michel Louwagie.

"Gelukkig hebben we deze transfer wel kunnen afronden en hield iedereen zijn woord, ook al was er interesse van een andere Belgische club. Nu lukte het dus wel om een handtekening te krijgen. Dat was in het verleden wel eens anders", gaf Louwagie nog mee.