De vrouw van Genk-speler Thomas Buffel is gestorven

Genk, de club van Thomas Buffel, heeft het slechte nieuws op zijn website bekendgemaakt. "Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel."

"Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven."

"De hele KRC Genk-familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin. We vragen dat de pers geen contact zoekt met Thomas. Verdere informatie zal u vernemen via de club."

Dat het niet goed ging met de vrouw van Buffel was al een tijdje bekend. Zo sloeg Buffel de winterstage van Genk over en ontbrak hij in de wedstrijdselectie van Genk voor het duel met KVK afgelopen dinsdag.