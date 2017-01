KVK-baas Allijns waarschuwt: "Deze nederlagen mogen niet blijven duren"

Ik voel de druk van de buitenwereld, die redeneert dat het een ideaal moment is om de trainer buiten te zetten. Dat we de rust proberen te behouden wordt door sommigen als negatief beschouwd. Ik betreur dat.

Ik voel de druk van de buitenwereld, die redeneert dat het een ideaal moment is om de trainer buiten te zetten. Dat we de rust proberen te behouden wordt door sommigen als negatief beschouwd. Ik betreur dat.

"Natuurlijk weegt dat op de supporters, maar ook op de spelers, de voorzitter en het bestuur. Acht nederlagen is niet evident. In de periode van Hein Vanhaezebrouck in het eerste seizoen in eerste klasse haalden we eens 3 op 33, maar dat is een slechte referentie natuurlijk", zegt Joseph Allijns.

"Dit kan niet blijven duren. Ik denk dat elk ander bestuur al maatregelen had genomen en de trainer zou ontslaan. Dan krijg je in de pers het verwijt dat het bestuur geen geduld heeft en niet naar zichzelf kijkt."

"Ik voel de druk van de buitenwereld, die redeneert dat het een ideaal moment is om de trainer buiten te zetten. Dat we de rust proberen te behouden wordt door sommigen als negatief beschouwd. Ik betreur dat. Maar het is duidelijk dat de nederlagen niet kunnen blijven duren."

Hangt het lot van trainer Karim Belhocine af van de komende thuismatch tegen Lokeren? Allijns: "Laat me daar eerlijk over zijn: tegen Lokeren zal het resultaat bepalend zijn voor de keuze met wie we doorgaan."

"Ik kijk niet naar iemand bepaald. Ik heb altijd gezegd dat de technische staf een en ondeelbaar is. Maar voor we beslissingen nemen gaan we de ploeg versterken. Daar zijn we hard mee bezig. We verwachten twee transfers in het defensieve compartiment, want daar hebben we problemen in ons spelersmateriaal."