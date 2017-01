AA Gent haalt geldbeugel boven voor Japanner Yuya Kubo

Yuya Kubo debuteerde voor de eerste ploeg van Kyoto Sanga op zijn 17e. Na twee jaar werd hij opgepikt door Young Boys Bern, waar hij sindsdien uitgroeide tot een smaakmaker.

Zo scoorde hij in de CL-voorronde tegen Sjachtjor Donjetsk twee keer. Ook in de groepsfase was hij een vaste waarde, al kon hij niet scoren voor de Zwitsers.

AA Gent gelooft blijkbaar heel erg in de kwaliteiten van Kubo, want het betaalde volgens sommige bronnen 3,5 miljoen euro voor de Japanse international. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar.