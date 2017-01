Van Moer: "Standard in Play-off II? Zwijg, dat is een ramp"

Standard trok Razvan Marin aan als vervanger van Trebel en verlengde het contract van Ishak Belfodil. Stralen die signalen voldoende ambitie uit? "Standard wil nog wel, maar het is niet zo simpel."

"Het is goed dat Belfodil blijft, want hij heeft dit seizoen al veel opgebracht. Marin kan een groot talent zijn, maar wanneer komt dat tot uiting? Hij is misschien in vorm als de play-offs beginnen, maar dan is het al een beetje te laat."