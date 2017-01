Roef wordt uitgeleend aan Deportivo: "Moest iets doen om te verbeteren"

"Bij Anderlecht was ik niet blij dat ik mijn basisplaats kwijtgespeeld was", vertelt Roef, die de voorbije weken zijn plaats tussen de palen aan Frank Boeckx moest laten.

"Ik werkte hard om weer te spelen, maar de coach (René Weiler, red) besliste om me niet in de basis te zetten. Ik moest iets anders doen om te verbeteren en bij Deportivo spelen is de ideale gelegenheid."

"Ik krijg bij Deportivo een uitgelezen kans om in de Spaanse competitie te spelen, de beste ter wereld. Ik zal hard werken om het de andere doelmannen bij Deportivo lastig te maken. Ik kom naar Spanje om beter te worden."

Roef wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend. "Er is geen optie om langer dan 6 maanden bij Deportivo te blijven. Maar in het voetbal weet je natuurlijk nooit."