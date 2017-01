Pro League stelt voor: "Boete tot 25.000 euro bij niet-professioneel veld"

Zo waren het voorbije weekend de terreinen van Anderlecht en KV Mechelen niet helemaal ontdooid. En begin december was er een probleem bij Westerlo-Gent.

In de toekomst zal de Pro League harder optreden tegen nalatige clubs. "Nu zijn er geen sancties voorzien", zegt Nils Van Brantegem van de Pro League aan Sporza.

"In de raad van bestuur van gisteren is er een voorstel gedaan, dat op 20 maart gestemd zal worden, om een sanctie op te leggen als het veld niet professioneel onderhouden is en niet professioneel overkomt. De sanctie is maximaal 25.000 euro."

Naast de repressie wil de Pro League echter ook belonen: de club die zijn veld het best verzorgt, krijgt een prijs.