Jan Mulder overweegt carrièreswitch en verhuizing naar China

Het Moment van de Week van Wesley Sonck is het interview met Teddy Chevalier, die voor KV Kortrijk scoorde tegen zijn ex-club Zulte Waregem. Chevalier noemde zichzelf een ster.

Sonck: "Ik dacht eerst in het interview: dit kan hij toch niet menen? Maar het werd almaar beter. Chevalier is een godsgeschenk voor een journalist om te interviewen." Peter Vandenbempt: "Het was allemaal heel dom, maar wel geestig. Trouwens, Chevalier is maar een klein sterretje, want hij heeft dit seizoen bij Lens 1 keer 12 en 1 keer 13 minuten gespeeld in de Franse tweede klasse."