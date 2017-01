Roemeense Standard-aanwinst: "Defensief ben ik beter dan Stanciu"

Na de 0-3-nederlaag tegen Club Brugge zal de druk op Marin zonder twijfel toenemen in Luik. Gisteren speelde hij 10 minuten mee.

"Ik ga mijn best doen om mijn reputatie waar te maken. Het was me ook meteen duidelijk dat het niveau in België hoger ligt dan in Roemenië. Als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan."

"Ik heb in Roemenië veel gespeeld tot de winterstop en heb me de afgelopen 10 dagen intensief voorbereid. De groep heeft me ook goed opgevangen. Ik voel me al goed geïntegreerd."