Vandenbempt: "Club dé titelfavoriet? Waarheid in januari is niet die in mei"

Maar ik vind dat er in Luik gisteren een soort defaitistisch sfeertje hing. De hel van Sclessin was diepgevroren. Er kwam niets intimiderends vanaf de tribunes. Er heerste een grote gelatenheid. Tegen het eindsignaal was het stadion al bijna leeggelopen.

En natuurlijk was de prestatie op het veld ronduit zorgwekkend. Vastgezet door dat jagende Club Brugge vond Standard geen voetballende oplossingen van achteruit. Met Enoh en Cissé was er een onbestaand middenveld, er was geen aanvoer en steun voor de aanvallers. Het was de totale onmacht.

Het is opvallend dat coach Jankovic na een maand of vier nog altijd op zoek is naar oplossingen, zoals hij zelf ook aangaf. Hij heeft vijf keer gewonnen in 14 competitiewedstrijden, maar een keer of zes in 20 duels, eruit in de beker tegen Geel. Dat is geen geweldig rapport.

Het is hopen dat de jonge voetballers die gekomen zijn, zoals Marin of Danilo, er ineens staan om dit elftal aan het voetballen te krijgen.

Want stel je maar eens voor: deze week spelen ze donderdag in Eupen en zondag bij Anderlecht. Als dat slecht afloopt, dan zou het zo maar kunnen dat het bestuur een beetje gaat rekenen en bijvoorbeeld Belfodil nog van de hand doet, als Play-off I toch een beetje onmogelijk begint te lijken. Het ziet er toch een beetje somber uit op dit moment voor Standard.