Ex-international Marc Baecke (60) overleden na tragisch levenseinde

Marc Baecke speelde op het WK 1982 tegen Diego Maradona. Marc Baecke speelde op het WK 1982 tegen Diego Maradona.

Beveren is in rouw, want clubspeler Marc Baecke - die met België op het WK 1982 speelde - is niet meer. In De Kleedkamer getuigde Baecke nog op pakkende wijze over zijn trieste levensloop. Na een infectie verloor de linksachter immers zijn linkerbeen en begin 2016 overleed ook nog zijn vrouw.