Lasse Nielsen kiest voor Zweeds avontuur bij Malmö

Het leek desondanks een kort Gents verblijf te worden voor Nielsen, want Gent lichtte aanvankelijk de optie tot koop niet. Na een kortstondige flirt met Nantes tekende Nielsen alsnog een contract voor drie seizoenen bij Gent.

Vorig seizoen was Nielsen zowel in de competitie als de Champions League één van de sterkhouders bij Gent en ook dit seizoen bleef de Deen een vaste pion in de basis van Hein Vanhaezebrouck. Na ruim 111 wedstrijden voor Gent begint hij nu dus aan een nieuw hoofdstuk bij Malmö.