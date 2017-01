In seizoen 2017-2018 zal videoref bij 48 matchen met ref communiceren

In Nederland en Duitsland loopt er al een tijdje een onlineproject. In België is er dit seizoen een pilootproject met 40 offlinetesten: een videoscheidsrechter analyseert de beelden in een busje buiten het stadion, maar komt niet tussenbeide. Hij heeft dus geen impact op het wedstrijdverloop. Dat verandert komend seizoen, want dan is er wel communicatie mogelijk.

Na het seizoen 2017-2018 volgt er een evaluatie door de IFAB en kunnen de voor- en nadelen van het systeem bekeken worden. De verwachting is dat in de zomer van 2018 de IFAB uiteindelijk zal beslissen of het systeem er wereldwijd moet komen.

Als leverancier voor de technologie in België is het Canadese bedrijf Evertz aangesteld. Momenteel volgen de vier ex-scheidsrechters Kris Bellon, Christophe Delacroix, Yves Marchand en Tim Pots een opleiding tot videoref.

De Pro League bekostigt grotendeels het project: "We houden de testfase goed in het oog", zegt CEO Pierre François (foto). "48 matchen mét een livetest betekent ook meer dan 200 duels zonder videoref. We zullen er ook op toezien dat de 48 wedstrijden gelijkmatig verdeeld worden onder de 16 eersteklassers."