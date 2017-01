Handelsrechter Charleroi oordeelt: FIFA/KBVB moeten 6 miljoen euro aan Diarra

De fout van de FIFA en de Belgische bond staat vast en de schade is vastgesteld. Het artikel in kwestie is onwettig aangaande het Europese recht en dus niet toepasbaar. Het zal in de toekomst de carrière van voetballers niet meer dwarsbomen.

Het TAS bevestigde die straf, maar intussen had Diarra in februari 2015 al een akkoord bereikt met Charleroi. Het akkoord was wel onder voorbehoud dat Diarra van de FIFA geen straf zou krijgen en dat Charleroi geen deel van Diarra's schuld aan Lokomotiv moest betalen.

Uiteindelijk liep daardoor de deal tussen Diarra en Charleroi mis, wat volgens de meesters Dupont en Hissel echter strijdig is met het Europese verdrag voor het vrije verkeer van werknemers. Diarra wil vergoed worden voor de geleden schade en eiste voor de rechter 6 miljoen euro van de FIFA en/of KBVB.

De rechter stelde de FIFA nu in gebreke en bevestigde dat de Belgische bond "zijn verantwoordelijkheden had moeten nemen en zich niet slaafs had moeten verstoppen achter het reglement".

Dupont en Hissel stuurden een communiqué de wereld in: "De fout van de FIFA en de Belgische bond staat vast en de schade is vastgesteld. Het artikel in kwestie is onwettig aangaande het Europese recht en dus niet toepasbaar. Het zal in de toekomst de carrière van voetballers niet meer dwarsbomen."

"Wij gaan nu bij de FIFA en de KBVB de totale winstderving opeisen, minstens 6 miljoen euro."

Diarra speelt sinds juli 2015 bij Marseille, waar hij na meer dan een jaar inactiviteit weer naar zijn beste vorm toegroeide. Hij zat in de kern voor het EK in eigen land afgelopen zomer, maar viel geblesseerd uit.