Vanhaezebrouck: "Trebel? Ik geef geen commentaar over spelers die hier niet zijn"

Er breekt dus een heel belangrijke periode aan voor de kampioen van 2015. "We hebben nog negen moeilijke matchen. Te beginnen tegen ons "zwart beest" Charleroi. Het is de enige ploeg waar we in 2,5 jaar nog niet tegen gewonnen hebben."

"Ze staan voor ons en proberen ons achter hen te houden. Aan ons om daar komaf mee te maken. Een eerste match is altijd heel belangrijk. Het is wel nog niet op leven en dood, want over Play-off I wordt niet beslist. Maar als je de eerste wint, krijg je een boost voor wat volgt."

De manier waarop is even minder belangrijk: "De doelstelling voor morgen is niet de beste match van ons leven spelen, maar wel resultaat halen. Charleroi staat in de top zes en heeft zich versterkt met Harbaoui en Remacle. Ook al waren we vroeger beter, om een of andere reden win je er niet tegen. Nu wil ik wel winnen, we hoeven niet eens beter te zijn."