AA Gent geeft middenveld opnieuw kwaliteitsinjectie met Tekie

Gisteren stelde AA Gent Birger Verstraete nog voor en vandaag is het al de beurt aan Tesfaldet Tekie. De transfer hing al in de lucht, want de jonge middenvelder met Eritrese roots kwam gisteren niet meer opdagen op de training bij IFK Nörrkoping.

Tekie debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal van Nörrkoping en veroverde mee de Zweedse landstitel. Onder meer PSV toonde interesse, maar Tekie koos voor een Belgisch hoofdstuk in zijn carrière.

"Tekie is een creatieve middenvelder met vista en een goede eindpass", schrijft Gent op zijn website.