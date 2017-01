Van Holsbeeck: "Een nieuwe keeper? Ik heb nog iets in mijn mouw"

Frank Boeckx duwde Davy Roef de voorbije maanden naar de bank. Behoudt Anderlecht het vertrouwen in Boeckx of zal het nog een nieuwe doelman aantrekken?

"Als er eentje bijkomt, dan weet ik welke doelman Weiler wil. Hij kent de mentaliteit van die doelman, maar ik weet niet of ik die operatie kan realiseren", legt Van Holsbeeck uit.

"Of ik het over Koen Casteels heb? Er zijn twee doelmannen. En Casteels zit bij Wolfsburg en daar moeten ze een alternatief hebben als ze hem laten gaan. Maar ik heb nog iets in mijn mouw."

"Of Salvatore Sirigu (Sevilla) een optie is? Dat is een topkeeper, maar hij heeft de voorbije maanden weinig gespeeld. We zullen in de komende 14 dagen wel zien wat we doen."