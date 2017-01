AA Gent spoelt ontgoocheling van Trebel door met transfer Verstraete

Hannes Van der Bruggen maakt wellicht de omgekeerde beweging van AA Gent naar Kortrijk. Van der Bruggen is een type-Verstraete, maar hij komt niet meer in het stuk voor bij Gent. In de zomer stond hij al dicht bij een overgang naar Zulte Waregem, maar dat ging op de valreep niet door. Kortrijk zou er met Verstraete als pasmunt nu wel in slagen om de middenvelder los te weken.