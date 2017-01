WB-huurling Schrijvers keert terug naar Genk: "Wil concurrentie aangaan"

De 20-jarige middenvelder speelde in 2016 op huurbasis op de Freethiel. De 20-jarige middenvelder speelde in 2016 op huurbasis op de Freethiel.

Waasland-Beveren is Siebe Schrijvers kwijt. De 20-jarige aanvallende middenvelder speelde er in 2016 op huurbasis, maar besloot na een gesprek met de nieuwe Genk-coach Albert Stuivenberg om nu al en niet in juni terug te keren naar Genk. De jongeling maakte het nieuws zelf bekend op Facebook.