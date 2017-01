Engelse globetrotter moet doelpunten maken voor Lokeren

"Dit is zonder meer de grootste sportieve uitdaging van mijn carrière. Ik hoopte al heel lang die kans te krijgen, nu wil ik die ook grijpen", zegt Martin.

"Lokeren is zeker het beste team waar ik tot dusver voor speelde. Ik besef dan ook dat ik hier niet zomaar zonder boe of ba in het eerste elftal zal worden gedropt. Maar ik zal wel vechten voor die plaats."

"Ik ben iemand die me gemakkelijk aanpas en ik merk dat iedereen hier aardig overweg kan met het Engels. Ook de aanpassing aan België zal wel lukken. Ik kijk echt uit naar wedstrijden."