De lange lijst spelers die Trebel voorgingen

België leerde het Congolese woelwater Mbokani kennen in het seizoen 2006-2007 in een paars-witte outfit. Maar meer dan invalbeurten kreeg Mbokani niet door de concurrentie van Frutos en Tchité. Hij voelde zich niet goed behandeld in Brussel en maakte de volgende drie seizoenen het mooie weer in Luik. Hij werd er twee keer kampioen. Via Monaco en Wolfsburg stond hij na vier seizoenen terug in Brussel.