"De beste Trebel, niet de rebel, is een grote aanwinst voor Anderlecht"

"Trebel kan dan met Tielemans op het middenveld spelen en Stanciu daar eventueel voor. Want laten we niet vergeten dat ook Hanni weg is. Maar als in de tweede helft van februari bijvoorbeeld iedereen terug is en iedereen fit is, dan is er een soort overbevolking."

"Anderlecht heeft Dendoncker en Tielemans al voor de defensie. De ene blijft wel wat meer hangen, de andere gaat wat meer. Maar dat is ook de positie die Trebel het liefste speelt."

"Trebel is niet iemand die je hoger in het veld kan zetten. Als ik me niet vergis heeft hij dat bij Standard wel een aantal keer gedaan, maar dat is niet zijn geliefkoosde positie. Hij komt liever van wat verder."