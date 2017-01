"De transfer van Trebel zal een zware klap zijn voor AA Gent"

"Herman Van Holsbeeck heeft zich in verleden al zeer vaak geërgerd dat als Anderlecht nog maar aan een speler denkt, dat zijn naam meteen in de kranten staat. Dat is nu niet gebeurd."

"Dat heeft er mee te maken, zo laat ik me vertellen, dat Anderlecht vrij laat in de dans voor Trebel is gesprongen. Vrijdag namelijk. Vrijdag had Gent eindelijk een akkoord met Standard en kregen ze toestemming om met Trebel te praten. Trebel werd die dag ook aan de Ghelamco Arena gesignaleerd."

"Blijkbaar is Anderlecht daarvan op een of andere manier verwittigd. De grond van de zaak is natuurlijk ook dat Standard al van in het begin zijn aanvoerder niet wilde zien vertrekken. Maar Trebel had zich onmogelijk gemaakt door niet mee te gaan op stage."

"Dan wilde Standard hem liefst aan het buitenland verkopen. Als dat niet kon, verkochten ze hem blijkbaar liever aan Anderlecht dan aan AA Gent, omdat Gent een rechtstreekse concurrent geworden is voor Standard in de strijd voor een ticket om Play-off I."