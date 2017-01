Verrassend: Anderlecht plukt Trebel weg bij Standard

De overgang is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect. Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren.

De overgang is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect. Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren.

De relatie tussen de Luikse directie en de aanvoerder raakte in december evenwel gebrouilleerd. Zijn medespelers konden het niet appreciëren dat Trebel het kerstfeestje van de club links liet liggen. Coach Jankovic gaf de aanvoerdersband daarop aan Scholz.

Trebel was not amused en stuurde aan op een breuk door weg te blijven van de stage. AA Gent leek een reddingsboei uit te werpen, maar hij belandde uiteindelijk in Anderlecht.

De deal werd bekendgemaakt in een kort persbericht vanuit Brussel. Meer info komt er voorlopig niet, de voorstelling is voor later deze week. "Anderlecht en Standard hebben deze middag een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Trebel naar de hoofdstad."

"De overgang is tot stand gekomen in een sfeer van wederzijds respect. Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren. Bruno Venanzi en Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock zijn opgetogen met de afhandeling van de overeenkomst."