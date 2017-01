VIDEO: Michel Verschueren, Jean-Marie Pfaff en Jan Ceulemans nemen afscheid van Swat Van der Elst

Ex-ploegmakker Robbie Rensenbrink was ook aangedaan door het plotse overlijden. "Ik ben vreselijk geschrokken", zei Rensenbrink. "Ik koester de mooie herinneringen die ik aan hem had. Swat was geen vedette. Hij was een eenvoudige jongen en bovenal een steengoede speler. Wij voelden elkaar zo goed aan op het veld... Ik wist wat hij zou doen en omgekeerd. We moeten hem laten gaan op 62-jarige leeftijd: veel te vroeg voor zo'n toffe man."

"Swat is de zesde speler die de Anderlecht-familie in enkele maanden tijd moet afstaan", zei de paars-witte eremanager Michel Verschueren. "Naast Van der Elst gingen ook al Cornelis, Trappeniers, Keshi, De Bree en Lippens van ons heen. Dat is veel, hé. Ik ben erdoor gepakt. Swatje bezat wereldklasse en was een grote meneer."

Jan Ceulemans nam ook afscheid van Van der Elst. "Op clubniveau waren we concurrenten, bij de nationale ploeg waren we teammakkers. Maar wij waren vooral vrienden. We zullen Swat missen", besloot Ceulemans.