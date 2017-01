Renard: "Trebel kan nog veel brengen, ondanks zijn stommiteit"

Standard verloor zijn twee oefenmatchen op stage tegen Dortmund en Vaduz (Liechtenstein). "Het is niet leuk om twee keer te verliezen, maar we hebben wel enkele jonge spelers een kans kunnen geven en tactisch kunnen experimenteren."

"Ik hoop dat Belfodil en Trebel blijven, want het zijn belangrijke spelers. Zeker Belfodil was gemotiveerd en zijn impact is groot. Maar in voetbal weet je dat er altijd iets kan bewegen."

Standard staat momenteel achtste in de Jupiler Pro League, op drie punten van de zesde plaats. "We kunnen Play-off I nog altijd halen. Er zijn nog 27 punten te verdelen, dus we doen er alles aan om zo veel mogelijk punten te pakken."