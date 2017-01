Gent ontvlucht winterse weer met tweede stage in Zuid-Frankrijk

De spelers van AA Gent trokken begin januari naar Oliva in Spanje om er het tweede deel van de competitie voor te bereiden. Hun vliegtuig landde nog maar net in België of ze mogen hun koffers al opnieuw pakken.

De winterprik in België zint trainer Hein Vanhaezebrouck niet. De club vertrekt daardoor voor een tweede keer op winterstage, dit keer met Zuid-Frankrijk als bestemming.

Daar geniet de ploeg nog tot en met dinsdag van de zachte temperaturen. Volgende vrijdag staat dan de eerste wedstrijd op het programma tegen Charleroi.