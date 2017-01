Daems (38): "De zin is er nog altijd, maar ooit moet je stoppen"

"Blijven voetballen of einde carrière? Ik weet nog niet welke richting het zal uitgaan na dit seizoen", zegt Filip Daems aan onze man in Spanje. "Ik denk er veel over na, maar eerst wil ik me concentreren op de resterende competitiematchen."

"De zin is er nog altijd. Maar je moet ooit een keer stoppen met voetballen. Maar nu is het nog te vroeg om daarover te praten. Ik zal te gepasten tijde meedelen hoe mijn toekomst eruit ziet."

Daems vecht dit seizoen tegen de degradatie met Westerlo, dat op 1 na laatste staat. "We spelen nu nog 9 finales", zegt Daems. "Een van onze grote sterktes is dat we na een zware nederlaag de week nadien meteen opstaan. Dat hebben we getoond in de heenronde."