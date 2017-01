Mathijssen: "Nog drie keer winnen en Westerlo is gered"

We herkennen deze situatie, hoe erg dat ook klinkt. Maar we blijven rustig en kijken wat kan op de transfermarkt.

"We kunnen hier in goeie omstandigheden werken. En onze groep heeft een enorme groepsgeest, dat hebben we al laten zien. Dat kunnen we hier nog een extra dimensie geven. We kunnen hier de groep niet alleen tijdens de werkuren, maar ook nadien samenhouden."

"We werken hier toe naar de eerste week van de competitie, waarin we meteen drie keer moeten spelen. We moeten ervoor zorgen dat we top zijn."

Welke argumenten pleiten volgens Mathijssen tijdens de degradatiestrijd in het voordeel van Westerlo? "We herkennen deze situatie, hoe erg dat ook klinkt. Maar we blijven rustig en kijken wat kan op de transfermarkt."

"Onze groep aanvaardt dat ook. We weten dat we af en toe tegen een stevige nederlaag zullen aanlopen, maar we hebben de mentale kracht om de week erna weer een resultaat te halen. Dat is zeer belangrijk in de degradatiestrijd."