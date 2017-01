Vormer: "De Gouden Schoen? Ik doe mijn stinkende best"

Het gevoel zit goed. Dat was ook in het begin van het seizoen zo, maar de resultaten waren er toen niet. Het is moeilijk uit te leggen waarom dat zo was.

"We hebben nog veel lastige uitwedstrijden, maar het is ook een uitdaging om die winnend te kunnen afsluiten."

"Het gevoel zit goed. Dat was ook in het begin van het seizoen zo, maar de resultaten waren er toen niet. Het is moeilijk uit te leggen waarom dat zo was. We misten een paar jongens, scoorden te weinig, ... Maar december was een hele goeie maand. We hebben een mooie reeks neergezet en moeten daarop bouwen. Het vertrouwen is er."

"Wie topfavoriet is voor de titel? Wij. Zeker weten. Natuurlijk heb je ook nog Anderlecht, Zulte Waregem en misschien Gent. Er is nog niets beslist, want in de play-offs kan veel gebeuren."

"We hebben alleen nog de competitie, maar ik weet niet of dat een voordeel is. Ik had graag nog Champions League gespeeld en in de beker gezeten, maar ja, het is nu zo."