"En toen werd het zwart. Zo zonde. Swat was de Eden Hazard van zijn tijd"

RIP Swat ! Sterkte aan familie en vrienden ... — olivier deschacht (@olideschacht) January 11, 2017

Everyone at West Ham United has been left deeply saddened by the passing of Francois van der Elst at the age of 62#RIPFrancois pic.twitter.com/1XXGpDducE — West Ham United (@WestHamUtd) January 11, 2017

Swat Van der Elst: ne peï van Mazenzele tot de New Yorkse Cosmos. Artiest bij de Rode Duivels, @rscanderlecht , @WestHamUtd & @KSCLokeren pic.twitter.com/YCrah4DCEy — Sven Gatz (@svengatz) January 11, 2017

Vannacht is onze ex-speler François Van der Elst overleden. De club wil via deze weg zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden van Swat. pic.twitter.com/Ttmz5sLBJR — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 11 januari 2017

Ex-Rode Duivel Swat Van der Elst heeft ons verlaten. 49 selecties, 44 caps, 14 doelpunten. https://t.co/q0UDlUMAPC #RipSwatVanderElst pic.twitter.com/BmLjU0Wch8 — Belgian Football (@Belgianfootball) 11 januari 2017

Such sad news that François Van der Elst has died following a stroke. A great player and such a nice man RIP #RIPFrancois — Steve Bacon (@onesteviebacon) 11 januari 2017

Watched Van Der Elst last game v Coventry away and rushed on the pitch at end of game and got his last ever shirt. Memories Rip great player — Kevin Marks (@kevstermarks) 11 januari 2017

François Van Der Elst.. RIP.. great player.. pic.twitter.com/rM1Kzbzies — no to the eu . (@brooking1980) 11 januari 2017

Samen met @DeJelleThys had ik de eer om Swat Van der Elst te mogen interviewen. Rust in vrede Mr. Europe. @rscanderlecht pic.twitter.com/PZIUE0sep2 — Nick Van den Bossche (@VdBossche_Nick) 11 januari 2017

#RIP Swat Van der Elst, a true icon and legend of the club. Our condolences go to his family and friends at this time. #RSCA pic.twitter.com/icvShfujxR — Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) 11 januari 2017

RIP Francois VDE, de man in en uit de mist. Soit, Cois, Swat, c'est la vie en altijd te vroeg. fotocollage @petermorren21 pic.twitter.com/tA84KRllZ9 — dirk deferme (@Dirk_Deferme) 11 januari 2017

Doelpunten vervagen. Gratie in zwart-wit. En toen werd het zwart. Zo zonde. Swat Van der Elst was de @hazardeden10 van zijn tijd. #rip — Martin Heylen (@MartinHeylen1) 11 januari 2017

Formidable buteur, vif et rapide, il était peut-être le meilleur "infiltreur" de l'histoire du football belge. RIP François Van Der Elst. pic.twitter.com/h1IJWeDege — Rodrigo Beenkens (@RoBeenkens) 11 januari 2017

RIP beste François "Swat" Van der Elst. Dank voor de mooie voetbalherinneringen. @rsca — Koen Anciaux (@AnciauxKoen) 11 januari 2017

R.I.P. Swat Van der Elst pic.twitter.com/yiWoy6ZxkO — stijn vlaeminck (@stijnvlaeminck) 11 januari 2017