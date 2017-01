Voorzitter Montpellier: "Vanden Borre liegt om ergens anders te tekenen"

We hadden Vanden Borre gehaald als vervanger voor Mathieu Deplagne, maar Deplagne speelt nog altijd.

"Het kan me weinig schelen dat hij weggaat", zegt Montpellier-voorzitter Louis Nicollin. "We hadden hem gehaald als vervanger voor Mathieu Deplagne, maar Deplagne speelt nog altijd. Vanden Borre heeft zich tien dagen na de winterstop nog altijd niet laten zien, dus zijn contract is sowieso al verbroken."

Toch gelooft Nicollin niet dat Vanden Borre echt een punt zal zetten achter zijn carrière. "Het is nonsens. Hij wil gewoon vrij zijn om ergens anders te kunnen tekenen."

Volgende week zit Anderlecht nog om de tafel met de 29-voudige international. "Anthony blijft een zoon van de club", reageert manager Herman Van Holsbeeck.