Club Brugge moet Van Rhijn zes weken missen

Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat Van Rhijn een scheurtje heeft in de ligamenten van zijn rechterenkel. De verwachting is dat Club Brugge zijn rechtsachter een zestal weken zal moeten missen.

Dat is een flinke streep door de rekening van Club, want de Nederlander is een onbetwiste basispion voor Michel Preud'homme. Van Rhijn keert woensdag terug naar België om voort te revalideren.